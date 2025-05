País do novo papa, Estados Unidos têm apenas 19% de católicos

62% dos norte-americanos se declaram cristãos, sendo que a maioria é protestante. Adeptos da religião correspondem a 40% dos cidadãos do país. Outras religiões cristãs somam 3%.

Parcela de norte-americanos que se identifica com religião diferente do cristianismo tem crescido. De acordo com a pesquisa, 1,7% dos cidadãos do país se diz judeu; 1,2%, muçulmano; 1,1% budista; e 0,9%, hindu. Adultos sem religião representam 29%.

Estudo do Panorama Religioso preenche lacuna deixada pelo censo, que não coleta esse tipo de informação. Pesquisa foi realizada com 36.908 cidadãos dos EUA, ao longo de sete meses, em 2023 e 2024.

Conclave acabou hoje

Novo papa foi eleito após quatro escrutínios. Ele conseguiu mais de dois terços dos votos do conclave, que contava com participação de 133 cardeais.

Fumaça branca indicou escolha às 13h07 (horário de Brasília). No começo da manhã, uma fumaça preta tinha sinalizado aos espectadores na praça de São Pedro que o novo pontífice não tinha sido escolhido. A escolha aconteceu na segunda rodada de votação do dia.