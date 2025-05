Brasileira é esfaqueada e morta pelo marido na Espanha: 'Família acabou'

Casal brasileiro havia se mudado uma semana antes de um kitnet para a casa de uma das irmãs da vítima. Os dois deixaram São Paulo há um ano em direção à cidade na província de La Rioja em busca de melhores condições de vida.

Crime ocorreu dias após Mirian dizer ao marido que não queria manter o relacionamento. "Ela ligou para mim nervosa, falando que ele tinha batido nela. No dia da morte, ela me mandou uma mensagem dizendo que ia terminar definitivamente com ele", contou ao UOL Marina Barbosa, irmã que mora em São Paulo.

A família da vítima organizou uma vaquinha para trazer o corpo ao Brasil. O translado custa cerca de R$ 42 mil, estima Marina. É possível contribuir por este link.

Governo brasileiro disse que não pode arcar com o translado, segundo irmã da vítima. Ela afirmou que enviou três ofícios para autoridades brasileiras em Brasília, mas todos foram recusados.

O UOL entrou em contato com o Itamaraty sobre o caso. Se houver resposta, o texto será atualizado. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do homem.

"Família acabou", lamentou Marina. "Ela era um anjo na Terra. Depois que ela morreu, muitos amigos dela me procuraram, não tem quem não fale bem dela. Ela só queria ver as pessoas bem, dava até conselhos para pessoas que vivem em relacionamento abusivo. Era uma menina feliz", acrescentou.