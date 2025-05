Chaminé da Capela Sistina ao vivo: assista transmissão do Vaticano

No último ato antes de ser apresentado aos fiéis, o papa eleito tem alguns minutos sozinho para refletir e se preparar na chamada "sala das lágrimas". Ela fica localizada à esquerda do altar maior do local, sob a obra "Juízo Final" de Michelangelo.

Cerca de 30 a 60 minutos após a fumaça branca, o novo papa será apresentado aos fiéis com a frase "Habemus Papam!". O cardeal protodiácono Dominique Mamberti lerá o nome de batismo do escolhido e anunciará o nome escolhido pelo novo papa - que fará em seguida sua primeira aparição pública na varanda central da Basílica de São Pedro, fará uma oração e dará a sua primeira bênção.