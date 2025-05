'Chocada, não queria um americano', diz fiel após revelação do papa Leão 14

Já o peruano Eber Crisper ficou muito feliz. O novo papa também tem nacionalidade peruana, obtida em 2015. O cardeal chegou ao Peru como um jovem missionário agostiniano e, do país andino, partiu como bispo para o Vaticano, para se tornar uma figura central na administração do papa Francisco.

Eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui em Roma em algumas missas com a comunidade latino americana, e ele sempre esteve muito disponível como cardeal. Sinto que é uma pessoa muito próxima. É de poucas palavras, mas sabe ouvir

Peruano Eber Crisper comemorou o anúncio Imagem: Janaina Cesar - 8.mai;25

Neste ano, muitos davam certa a eleição do italiano Pietro Parolin, atual secretário de Estado do Vaticano. Ele era um dos favoritos e uma escolha 'óbvia' - o que pode também impedido nomeação. "Existe uma blindagem para que esses grandes nomes como favoritos não sofra uma extrema pressão, porque qualquer um que apareça ali no balcão da Basílica de São Pedro, vai cair num efeito comparativo imediato com o papa Francisco", explicou o professor de relações internacionais da FAAP em São Paulo, Igor Alves Dantas de Oliveira.

"O favoritismo não garante a eleição e fatores como a busca por renovação e representatividade global podem influenciar a decisão dos cardeais" comentou Igor, que foi ao Vaticano acompanhado de três alunas em uma missão estudantil pela universidade com o intuito de estudar de perto o conclave.