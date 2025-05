Choro e aplausos: anúncio de novo papa emociona fiéis no Vaticano

O segundo dia do conclave terminou com a fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina e muita emoção dos fiéis. Cerca de 20 mil pessoas estavam na praça São Pedro, por volta das 18h08 (13h08 no Brasil), quando os 133 cardeais escolheram o sucessor do papa Francisco.

Fiéis explodiram em exaltação assim que viram a cor que saía da chaminé. Pessoas choraram, se abraçaram, dançaram, ajoelharam e rezaram.