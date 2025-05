Papa Leão 14 estava com passagens compradas e viria ao Brasil, diz CNBB

Hoepers não informou se o novo papa pode vir ao Brasil na edição do evento no próximo ano. A assembleia, que é anual, só ocorrerá após a Páscoa de 2026. A nova data escolhida é entre os dias 15 a 24 de abril do próximo ano, também no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no município de Aparecida, em São Paulo, segundo a conferência.

Presidente da CNBB participa de um jantar com o papa nesta tarde (horário de Brasília), conforme a conferência. Dom Jaime Spengler enviou uma mensagem aos fiéis após a escolha do novo líder da Igreja Católica, em que diz que foi um momento "de oração e muita fraternidade" e que amanhã (9) haverá uma missa com o novo papa e todos os cardeais presentes no Vaticano.

Para a CNBB, o papa Leão 14 veio mostrar que é preciso que o mundo busque a paz. "Penso que nesse início do pontificado apontando 'a paz esteja com vocês', ele nos mostra e nos convida a retomar esta doutrina social da igreja, que tem como objetivo fundamental o diálogo entre as nações e o bem comum. É um ponto significativo e que trouxe já de maneira muito positiva algo que todos nós ansiamos: a paz no mundo."

Novo papa

O norte-americano Robert Prevost, 69, é o novo papa. O nome dele, escolhido hoje no conclave e foi anunciado ao mundo da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, após quatro escrutínios.