Um foi antipapa, outro defendeu trabalhador: o que fizeram os papas Leão?

Papa Leão 13, conhecido pela defesa dos trabalhadores Imagem: Domínio Público

Leão 9º, por sua vez, foi um dos papas mais importantes da Idade Média. Nascido Bruno of Eguisheim-Dagsburgle na Alsácia, ele esteve no trono de Pedro de 1049 a 1054, período em que promoveu reformas e a "moralidade tradicional" na Igreja. Ele acabou com o concubinato (a permissão para que membros do clero se casassem), as compras e vendas de espaços eclesiásticos e a investidura de leigos em cargos eclesiásticos. Além disso, as diferentes visões a respeito da Eucaristia e a insistência de Leão de que o papa é que era o líder universal da Igreja complicaram suas relações com o Patriarca de Constantinopla, o que resultou no Grande Cisma de 1054 —a separação das Igrejas Católica e Ortodoxa.

Leão 10º, nascido como o aristocrata Giovanni di Lorenzo de Medici, comandou a Santa Sé entre 1513 e 1521 e ficou famoso por conferir indulgências —perdões dos pecados— a quem doasse para a reconstrução da Basílica de São Pedro. A prática gerou críticas na obra "95 Teses", de Martinho Lutero, que culminou com a Reforma Protestante.

Leão 13, antes Vincenzo Gioacchino Pecci, foi papa de 1878 a 1903. Sua reputação foi oposta a de seus mais célebres antecessores e se parecia mais com a do primeiro Leão. Ele ficou conhecido como o "Papa dos Trabalhadores", famoso pelo intelectualismo e por definir a doutrina social moderna da Igreja, defendendo na encíclica Rerum Novarum os direitos a salários justos, a condições seguras de trabalho, formação de associações e sindicatos, direitos à propriedade e livre iniciativa —opondo-se, ao mesmo tempo, ao socialismo e ao capitalismo liberal.