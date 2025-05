Conclave: conheça os cardeais considerados favoritos ao posto de papa

Envolvimento em política. Besungu se descreve como um "sentinela", mantendo posição crítica contra o atual governo da República Democrática do Congo. No início do ano passado, ele foi acusado de "comportamento sedicioso que leva a atos criminosos" por um promotor público após criticar a atuação do governo sobre a segurança do país e a posição do Poder Judiciário sob uma suposta má gestão de fundos do executivo. O processo foi derrubado no mês seguinte.

Preocupação com justiça social. Seus discursos políticos se aproximam também de questões relevantes no mundo moderno, como o anticolonialismo e imigração.

Papável possui visões liberais e conservadoras. Enquanto rejeita a benção a casais homossexuais e a opção pelo celibato para padres, defende maior democratização da Igreja e preocupação da instituição com as mudanças climáticas.

Enfrentou papa Francisco. Depois que o papa permitiu a benção a casais do mesmo sexo, Besungu escreveu uma carta a ele rejeitando a medida, sob o argumento de que essas bênçãos "não podem ser realizadas na África sem expô-los [os casais] a escândalos". Ele ainda defendeu que forçar esse tipo de benção na cultura africana seria semelhante a uma "colonização cultural". Em outra oportunidade, classificou uniões homossexuais como "intrinsecamente más".

Cardeal Willem Eijk