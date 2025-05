Conclave: quem são os cardeais que usam preto durante eleição do novo Papa?

Nem todas as igrejas do Oriente têm comunhão com Roma, apenas 23 hoje mantêm este laço. A maioria delas, no passado, era ligada às Igrejas Ortodoxas Orientais, que continuam separadas da Igreja Católica Romana por a verem como herética. No entanto, as Igrejas Católicas Orientais preservaram sua autonomia, como mencionado, e possuem hierarquia própria sob a liderança de um patriarca, arcebispo maior ou um metropolita, mas reconhecem a autoridade espiritual e administrativa do papa sobre sua Igreja.

E por que os outros usam vermelho?

O traje de um cardeal de Rito Latino, membro das Igrejas Católicas Ocidentais, é composto por diversas peças, especialmente em ocasiões de maior importância litúrgica. Entre eles estão o solidéu e o barrete - dois adereços de cabeça que são sobrepostos conforme a necessidade -, a batina, o rochet (a sobrepeliz mais longa), a mozeta (a capa curta sobre os ombros) e a cruz peitoral.

Vestes dos cardeais no conclave Imagem: ARTE/UOL

A cor é importante inclusive no momento da criação de um novo cardeal. No rito, o papa coloca o barrete escarlate sobre a cabeça do cardeal ajoelhado e proclama: "Este vermelho é um símbolo da dignidade do cardinalato, significando sua prontidão de agir com coragem, mesmo derramando o seu sangue, para o crescimento da fé cristã, para a paz e a tranquilidade do povo de Deus e para a liberdade e o crescimento da Sagrada Igreja Romana", segundo o Vaticano.