Americano supera favoritos e faz discurso agregador: o conclave de Leão 14

João Paulo 2º também parecia ser progressista, pontua especialista. "Há o exemplo de João Paulo 2º, que aparentava ser progressista, mas deu uma guinada ao conservadorismo. Só o tempo dirá", disse Arraes. Ele deve ser firme na doutrina e progressista nas questões sociais, avaliou o padre Rafael Fernandes, coordenador do curso de teologia da PUC-RS.

Robert Prevost é o novo papa Imagem: Yara Nardi - 30.set.25/Reuters

Para a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), o papa Leão 14 é um "pacificador", que veio mostrar que é preciso que o mundo busque a paz. "Penso que nesse início do pontificado apontando 'a paz esteja com vocês', ele nos mostra e nos convida a retomar esta doutrina social da igreja, que tem como objetivo fundamental o diálogo entre as nações e o bem comum. É um ponto significativo e que trouxe já de maneira muito positiva algo que todos nós ansiamos: a paz no mundo", disse Dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da CNBB.

Pessoas que conviveram com Leão 14 em diferentes momentos da vida dele dizem que ele é uma alternativa equilibrada entre as correntes da Igreja Católica. O padre Michele Falcone, da Ordem de Santo Agostinho, que anteriormente foi liderada pelo cardeal Prevost, afirmou ao New York Times que, entre a agenda inclusiva de Francisco ou retornar a um caminho mais conservador, o novo papa é um "digno meio-termo".

Prevost viria ao Brasil na última semana. Ele estava com passagens compradas para participar da 62ª Assembleia Geral dos Bispos de 2025. O evento conta com a presença de religiosos de todo o país e ocorreria entre os dias 30 de abril e 9 de maio, mas foi suspensa no dia 22 de abril em razão da morte do papa Francisco.