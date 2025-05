Fumaça branca? Freiras ficam confusas com chaminé no Vaticano; assista

Um grupo de freiras do Vaticano foi flagrado confuso ao ver uma fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina, na manhã de hoje. O sucessor do papa Francisco, no entanto, ainda não foi escolhido, e o conclave segue para o segundo dia de votação.

O que aconteceu

Após minutos de fumaça preta, uma névoa branca saiu da chaminé. As freiras, que olharam para cima neste momento, apareceram confusas com o sinal e pareciam checar a informação pelos seus celulares. O momento foi exibido por uma transmissão ao vivo e oficial do Vaticano.

A fumaça branca era resquício de fumo preto, que indicou ainda não haver um papa escolhido. A queima começou a sair da Capela Sistina por volta das 6h50 (horário de Brasília) e, nove minutos depois, foi ganhando um aspecto esbranquiçado, mostraram as imagens.