Quem 'manda' em quem? Hierarquia da Igreja tem cardeais como 'príncipes'

Dentro da estrutura da Igreja Católica, o cargo mais alto é ocupado pelo papa. Abaixo dele, outras posições formam a hierarquia, sendo que o cardeal corresponde ao segundo cargo mais alto. Por estarem abaixo somente do papa, eles são conhecidos como "príncipes da Igreja".

A ordem dos cargos e as respectivas responsabilidades:

Papa

Francisco (à esquerda) e Bento 16, que precedeu o papado de Francisco e renunciou ao cargo em 2013 Imagem: AFP

A palavra "papa" vem do grego "pappas", que significa "pai, patriarca". Conhecido como Santo Padre no catolicismo, o papa é considerado sucessor do apóstolo Pedro, conhecido como o primeiro pontífice.