Horário do conclave na tarde de hoje: veja que horas sai nova fumaça

Os cardeais eleitores voltam a se reunir na Capela Sistina para uma nova sessão privada para a escolha do novo papa. A transmissão ao vivo das imagens da chaminé de onde vai sair a fumaça e o resultado das votações podem ser acompanhados no UOL (veja vídeo acima).

O que aconteceu

A manhã de hoje terminou sem consenso para a decisão do sucessor do papa Francisco. Uma fumaça preta foi vista saindo pela chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, onde 12 mil pessoas acompanhavam o resultado.

Nesta manhã foram dois turnos de votação, mas a fumaça escura mostra que nenhum cardeal recebeu dois terços dos votos, ou seja, 89. Outros dois horários podem ter emissão de fumaça ainda hoje: 12h30 (somente se for branca, sinalizando que um novo papa foi escolhido) e 14h (horários de Brasília).