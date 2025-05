Leão 14 foi o primeiro a ler discurso escrito em aparição ao público

Gostaria de agradecer a todos os co-irmãos cardeais que me escolheram para ser sucessor de Pedro e caminhar juntos convosco como Igreja Unida, buscando sempre a paz, a justiça, buscando sempre trabalhar homens e mulheres fiéis a Jesus Cristo, sem medo, para proclamar o Evangelho, para ser missionários. Sou um filho de Santo Agostinho, agostiniano, que disse: 'Convosco sou cristão e para vós bispo'. Neste sentido, podemos todos caminhar juntos, em direção a essa pátria a qual Deus nos preparou.

À Igreja de Roma, uma saudação especial. Devemos buscar juntos como ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes de diálogo, sempre aberta a receber, como esta praça de braços abertos, a todos os que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo, do amor. E, se me permitem, também uma palavra de saludo.

A todos aqueles, de modo particular, a minha querida Diócese de Ticlayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou o seu bispo, compartilhou a sua fé e deu tanto a mim para seguir sendo igreja fiel de Jesus Cristo. A todos vocês, irmãos e irmãs, de Roma, da Itália, do mundo inteiro, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, que busca sempre a paz, que busca sempre a caridade, que busca sempre estar próxima, especialmente, àqueles que sofrem.''