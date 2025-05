Leão XIV, o novo papa, é agostiniano: o que isso significa?

A comunidade agostiniana, da qual Leão 14, o novo papa, faz parte, é um dos ramos mais antigos da Igreja Católica. Inspirada na vida e nos escritos de Santo Agostinho, ela une espiritualidade profunda com compromisso intelectual e social.

Quem são os agostinianos?

A comunidade agostiniana tem origem nos primeiros séculos do cristianismo. Ela surgiu a partir do exemplo de vida e dos escritos de Santo Agostinho de Hipona, no século 4, no norte da África. Após sua conversão, Agostinho fundou uma pequena comunidade monástica com amigos e discípulos, baseada na vida comum, na oração e no estudo.

Séculos depois, em 1244, o Papa Inocêncio 4º unificou diversos grupos eremitas sob a Regra de Santo Agostinho. Nesse momento, surge a Ordem de Santo Agostinho, como ela é conhecida hoje. Esse momento marcou a institucionalização oficial da espiritualidade agostiniana na Igreja.