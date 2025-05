Sala das lágrimas: papa eleito tem lugar secreto para chorar após conclave

O espaço é fechado ao público e não faz parte do percurso que pode ser visitado pelos fiéis e turistas que vão ao Vaticano. Segundo apuração da agência ANSA, em 2013, a sala é pequena e tem afrescos na parede. É decorada com um sofá de veludo vermelho, um crucifixo-pastoral e uma estátua de Nossa Senhora com o menino Jesus. O piso é de cerâmica e a luz baixa. A janela é pequena e tem cortinas brancas.

É na sala das lágrimas que o papa recém-eleito medita e se prepara para ser apresentado aos fiéis na Praça de São Pedro. No espaço, ele veste uma das três batinas brancas (uma de cada tamanho), um dos sapatos (disponíveis em várias numerações) e demais adornos. As batinas e as outras peças de vestuário foram confeccionadas pela alfaiataria Gammarelli, de Roma, que há muitos anos veste os papas.