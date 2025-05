Mais de 1,74 m e roupa colorida: quem são os guardas no anúncio do papa

A cerimônia de juramento ocorre todos os anos no dia 6 de maio, um ritual que se repete há quase cinco séculos na data do Saque de Roma. No Pátio de São Dâmaso, no Vaticano, avançam um a um, seguindo uma coreografia precisa, para chegar à bandeira e declarar sua lealdade ao papa. Com a mão esquerda no estandarte, três dedos da mão direita erguidos para o céu, os jovens juram "com coragem e fidelidade" proteger o pontífice e seus legítimos sucessores com suas vidas.

Nos últimos anos, o Vaticano tem tido dificuldade de recrutar novos soldados. A remuneração não é alta — 1.500 euros (cerca de R$ 9.670) ao mês, além de hospedagem e alimentação —, além da imposição de ser solteiro ao se alistar.

O último serviço da Guarda Suíça a Francisco: seus soldados protegerão o corpo do papa durante todos os ritos até seu enterro Imagem: Yara Nardi/REUTERS

No entanto, Francisco flexibilizou regras para atrair mais jovens nos últimos anos de seu papado, permitindo o casamento independente da patente. O Vaticano oferece apartamentos de servidores para os casados viverem com suas famílias. A Fundação da Guarda Suíça ainda cobre mensalidades escolares dos filhos dos soldados na Escola Suíça de Roma, além de pagamento do equivalente à metade das contribuições voluntárias dos guardas ao seu fundo de aposentadoria.

Muitos retornam ao serviço militar ou de polícia ao voltar para a Suíça, ao se aposentarem. Mas há quem prefira abraçar a vocação religiosa e procurar um seminário para se tornar padre.

Entre as atuais atribuições da Guarda Suíça está a proteção do Colégio de Cardeais quando a sé está vacante. Ou seja, em caso de morte do papa, enquanto não se escolhe um novo pontífice, eles cuidam de seus eleitores. No caso de Francisco, eles ainda participaram de todo o cerimonial até o momento, transferindo seu corpo da Casa Santa Marta para a Basílica de São Pedro.