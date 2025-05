'Mal não vai prevalecer': veja a íntegra da primeira bênção do papa Leão 14

A todos aqueles, de modo particular, a minha querida Diócese de Ticlayo, no Peru. onde um povo fiel acompanhou o seu bispo, compartilhou a sua fé e deu tanto a mim para seguir sendo igreja fiel de Jesus Cristo. A todos vocês, irmãos e irmãs. De. Roma, da Itália, do mundo inteiro, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, que busca sempre a paz, que busca sempre a caridade, que busca sempre estar próxima, especialmente, àqueles que sofrem.

Hoje, o dia da súplica à Nossa Senhora de Pompeia, Nossa Mãe Maria quer sempre caminhar conosco, estar próximo, ajudar-nos com a sua intercessão e seu amor. Agora, gostaria de rezar junto convosco. Rezemos juntos? Por esta nova missão, por toda a igreja, pela paz no mundo, peçamos essa graça especial de Maria, nossa Mãe. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com ti. Tu és benedita entre as mulheres. É benedito o fruto do teu rosto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Assim, acabamos de ouvir o Papa Leão 14. Vejamos se.

Que os santos apóstolos Pedro e Paulo, cujo poder e autoridade conferimos, intercedam por nós junto ao Senhor. Amém. Ó benditos e meritórios, Bem-aventurada Maria sempre Virgem, Bem-aventurado Miguel Arcanjo, Bem-aventurado João Batista, os Santos Apóstolos Pedro e Paulo e todos os Santos, que Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de vós e, tendo perdoado todos os vossos pecados, que Jesus Cristo vos conduza à vida eterna. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso lhe conceda a indulgência, a absolvição e o perdão de todos os seus pecados, um espaço para uma penitência verdadeira e fecunda, um coração sempre arrependido e uma emenda de vida, a graça e a consolação do Espírito Santo e a perseverança final nas boas obras. Amém. E a benção de Deus Todo-Poderoso. Que o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre vocês e permaneça sempre.