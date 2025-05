Milei cita 'tempos de confusão' e 'propriedade privada' ao parabenizar papa

Argentino divulgou ainda que anseia por tempo de "unidade e verdade sem temor" e que novo papa defenda os "pilares que sustentam a civilização". Entre eles, a "vida", a "liberdade" e a "propriedade privada", conforme o comunicado presidencial.

Hoje mais do que nunca, ansiamos que a voz do papa ressoe com força na defesa dos pilares que têm sustentado a civilização: A vida, como dom principal, a liberdade, como dom sagrado do Criador, e a propriedade privada, como fundamento da responsabilidade pessoal e do desenvolvimento dos povos . Gabinete de Javier Milei

"Que sua palavra e testemunho sejam escudos frente à cultura da morte, ao autoritarismo crescente e ao relativismo moral", conclui a nota. Veja abaixo o comunicado na íntegra.

Em seu perfil, Milei repostou uma imagem gerada por inteligência artificial, em que exibe um leão trajado de papa. A foto faz referência dupla ao nome escolhido pelo novo pontífice — Leão 14 — e ao apelido do presidente argentino. O animal foi um dos símbolos da campanha de Milei, em 2023. "Na era Milei, o novo papa se chama Leão. A história estava escrita", diz a legenda da publicação compartilhada no X (veja abaixo).