Leão 14 se opôs a ensinamento sobre gênero e criticou 'família alternativa'

Considerado um 'digno meio termo' por aqueles que o conhecem, o papa Leão 14, 69, é o primeiro pontífice norte-americano. Ele, que também tem nacionalidade peruana, foi escolhido e apresentado ao mundo na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Como é e o que pensa o novo papa

Compromisso com os pobres e migrantes, mas opiniões pouco receptivas a LGBTs. As informações são do jornal norte-americano The New York Times, que lembrou entrevistas e ouviu também o Reverendo Michele Falcone, 46, um padre da Ordem de Santo Agostinho, anteriormente liderada pelo Cardeal Prevost.

O norte-americano já lamentou o fomento e "simpatia por crenças e práticas que estão em desacordo com o Evangelho". Na ocasião, em 2012, ele citou o "estilo de vida homossexual" e "famílias alternativas compostas por parceiros do mesmo sexo e seus filhos adotivos".