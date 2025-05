Novo papa ao vivo: assista à transmissão em tempo real do Vaticano

No último ato antes de ser apresentado aos fiéis, o papa eleito tem alguns minutos sozinho para refletir e se preparar na chamada "sala das lágrimas". Ela fica localizada à esquerda do altar maior do local, sob a obra "Juízo Final" de Michelangelo.

Sete brasileiros participaram do conclave: Dom Paulo Cezar Costa, 57 anos, Dom Leonardo Ulrich Steiner, 74, Dom Odilo Scherer, 75, Dom Jaime Spengler, 64, Dom Sérgio da Rocha, 65, Dom Orani Tempesta, 74 e Dom João Aviz, 77.