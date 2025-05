Leão 14: novo papa foi criticado por supostamente acobertar abusos sexuais

O novo papa Leão 14, nome escolhido pelo cardeal norte-americano Robert Prevost, já foi criticado no passado por supostamente acobertar casos de abuso sexual nos EUA e no Peru.

O que aconteceu

Há 25 anos, padre da Província Agostiniana de Chicago, então liderada por Prevost, foi acusado de abusos sexuais contra menores. Mesmo após as acusações da própria igreja local, o religioso foi autorizado a se hospedar em um mosteiro próximo a uma escola primária católica, segundo o jornal The Washington Post. O Vaticano negou que Prevost tenha autorizado a hospedagem do padre.

No ano passado, surgiram questionamentos sobre o conhecimento de Leão 14 sobre abusos na diocese em que ele comandava no Peru. Dois padres da diocese de Chicago foram acusados de abusar sexualmente de três meninas, e uma denúncia deste ano diz que "Prevost não abriu uma investigação [e] enviou informações inadequadas a Roma".