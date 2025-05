Novo papa foi escolhido: o que acontece após a fumaça branca

A fumaça branca na Capela Sistina anunciou que um novo papa foi escolhido pelo Colégio de Cardeais.

O que acontece após a fumaça branca?

Após resultado, o candidato eleito deve responder a duas perguntas: "Aceita tua eleição canônica para Sumo Pontífice?" e, em caso de resposta afirmativa, a outra pergunta é "Como quer ser chamado?". Rito é definido na Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, a lei que rege os conclaves.

No último ato antes de ser apresentado aos fiéis, o papa eleito tem alguns minutos sozinho para refletir e se preparar na chamada "sala das lágrimas". Ela fica localizada à esquerda do altar maior do local, sob a obra "Juízo Final" de Michelangelo.