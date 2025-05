Novo papa já fez tour pelo Brasil; veja fotos das visitas

Visita do novo papa Leão a Aparecida, em São Paulo Imagem: 2013 - Cedida ao UOL

O novo papa entende bem português. Apesar de não ser fluente, Robert Prevost, 69, consegue se comunicar. Quem já esteve com ele em diversas visitas ao Brasil foi o frei Maurício Rocha, 48, prior da província agostiniana do Brasil. Em entrevista ao UOL, ele contou que o novo papa viajou o mundo todo, fala diversas línguas e esteve no Brasil em várias ocasiões.

"A gente se comunicava em espanhol, mas ele fala um pouco de português. É um homem com espírito latino porque morou muito tempo no Peru. Ele também é um homem que conhece o mundo porque nessas visitas esteve em todas as nossas comunidades agostinianas no mundo, por isso, conhece profundamente as diversas realidades de igreja", disse o frei Maurício.

O novo líder da Igreja Católica estava com passagens compradas e viria ao Brasil na última semana. A informação é da CNBB. O cardeal foi convidado para participar da 62ª Assembleia Geral dos Bispos de 2025.

O evento conta com a presença de religiosos de todo o país. A assembleia ocorreria entre os dias 30 de abril e 9 de maio, mas foi suspensa no dia 22 de abril em razão da morte do papa Francisco.