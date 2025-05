Por que escolha do nome é importante para o papa? Leão é um dos mais usados

Robert Francis Prevost foi anunciado hoje como novo papa norte-americano e usará o nome de Leão 14 no seu pontificado. Na tradição da Igreja Católica, a escolha do nome tem uma importância e costuma indicar o perfil do escolhido.

Por que o nome é importante?

Escolha costuma apontar como será o seu pontificado. Além de afinidade, o nome pode ser um indicativo do perfil que o eleito deseja imprimir à frente da Igreja Católica.

Nome Leão. A escolha do nome se dá em em referência a São Leão Magno, o primeiro papa a adotar o título. Leão 1º foi o 45º papa. Ele assumiu o papado no ano 440 e permaneceu no cargo por 21 anos. Ele morreu em 10 de novembro de 461.