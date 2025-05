O que significa 'Habemus Papam'? Entenda expressão que anuncia novo papa

A expressão "habemus papam" quer dizer, em latim, "temos um papa". A frase é um trecho de um texto mais longo dito no anúncio do novo pontífice.

O que significa 'Habemus Papam'?

A frase pode ser dita como "habemus papam" ou "papam habemus". Todas as duas têm o mesmo significado no anúncio feio pelo Vaticano: "temos um papa".

O anúncio é feito pelo protodiácono do Colégio Cardinalício. Dominique Mamberti, arcebispo que ocupa o cargo atualmente fará o anúncio na varanda central (loggia) da Basílica de São Pedro, no Vaticano, com vista para a Praça de São Pedro. Após o anúncio, o novo papa é apresentado ao povo, onde concede sua primeira bênção Urbi et Orbi.