Teólogo: Robert Prevost soa como leão que rugirá no tom do papa Francisco

As primeiras palavras de Robert Prevost, o papa Leão 14, escolhido pelo conclave na tarde de hoje, parecem revelar um verdadeiro leão que rugirá no tom do ex-papa Francisco (1936 -2025), avaliou o professor, historiador e teólogo Gerson Leite de Moraes no UOL News - Edição Especial, do Canal UOL.

Diante das primeiras palavras de Leão 14, o que se percebe claramente é uma homenagem muito significativa e um reconhecimento enorme ao trabalho de Francisco. O fato de ele ser fortemente vinculado à América Latina é algo muito positivo. Um norte-americano, mas com trabalho intenso no Peru.