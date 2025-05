Papa com perfil de migrante pode ser visto como recado a Trump, diz padre

Ele falava inclusive nas suas cartas que, em primeiro lugar, é acolher, acompanhar e criar processos de integração na vida da comunidade. A bênção, por exemplo, aos casais homossexuais, não está prevista dentro do caso do matrimônio em si. Então, ele achou uma brecha, de alguma maneira, para acolher também [as pessoas LGTBs].

Acredito que Leão 14 vá seguir essa mesma brecha, ou seja, firme naquelas coisas que a Igreja tem por dogmas —e aqui nós lembramos que os dogmas têm a sua base no Evangelho—, mas, ao mesmo tempo, ele vai seguir o princípio da hierarquia das verdades. A verdade é a misericórdia de Deus. Rafael Fernandes, coordenador do curso de teologia da PUC-RS

Professor: Robert Prevost soa como leão que rugirá no tom do papa Francisco

No UOL News, o professor, historiador e teólogo Gerson Leite de Moraes afirmou que as primeiras palavras de Robert Prevost, o papa Leão 14, parecem revelar um verdadeiro leão que rugirá no tom do ex-papa Francisco (1936 -2025).