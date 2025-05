Padre: Papa Leão 14 deve ser firme na doutrina e progressista socialmente

Na ocasião, em 2012, Leão citou o "estilo de vida homossexual" e "famílias alternativas compostas por parceiros do mesmo sexo e seus filhos adotivos". Como bispo no Peru, por exemplo, ele se opôs a um plano do governo de incluir ensinamentos sobre gênero nas escolas.

Professor: Robert Prevost soa como leão que rugirá no tom do papa Francisco

No UOL News, o professor, historiador e teólogo Gerson Leite de Moraes afirmou que as primeiras palavras de Robert Prevost, o papa Leão 14, parecem revelar um verdadeiro leão que rugirá no tom do ex-papa Francisco (1936 -2025).

Diante das primeiras palavras de Leão 14, o que se percebe claramente é uma homenagem muito significativa e um reconhecimento enorme ao trabalho de Francisco. O fato de ele ser fortemente vinculado à América Latina é algo muito positivo. Um norte-americano, mas com trabalho intenso no Peru.

Enfim, me parece, num primeiro momento, que nós estamos diante de um leão que rugirá num tom de Francisco. Gerson Leite de Moraes, professor e teólogo da Universidade Mackenzie