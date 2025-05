O papa é pop? Instagram de favoritos tem passeios de bike e mensagens de fé

O arcebispo de Bologna tem 69 anos. O italiano foi indicado ao cargo pelo papa Francisco, em 2015, que também o nomeou para ser cardeal, em 2019. Hoje, também ocupa o cargo de chefe da Comissão Episcopal Italiana.

Bike da fé. Das 29 publicações no Instagram, duas são do cardeal com uma bicicleta. "Cada pedalada é um passo em direção à esperança, pois com fé a caminhada fica menos pesada", escreveu. "A vida é uma jornada que, como uma bicicleta, só avança quando pedalamos com fé e esperança", afirmou em outro post para seus mais de 5,7 mil seguidores.

Zuppi pertence à ala progressiva no Vaticano. Ele vê como necessárias as reformas na Igreja Católica, promovendo democratização e revisão de medidas milenares, como a de que divorciados não podem comungar. Disse mesmo que a fé em Deus não é sempre necessária para a salvação, e que há "atos notáveis de altruísmo" entre os que não acreditam. Ele aprova relações homoafetivas e já realizou rezas multirreligiosas.

Cardeal Fridolin Ambongo Besungu Imagem: Vatican News

Arcebispo de Kinshasa tem 65 anos. Nascido na República Democrática do Congo, Besungu foi nomeado cardeal em 2019 pelo papa Francisco, e apontado como membro do Conselho de Cardeais no ano seguinte. Atualmente, também é presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar.