Mortes e drones interceptados: conflito entre Paquistão e Índia escala

Um dia após ataques aéreos indianos deixarem mortos no Paquistão, os conflitos continuaram na fronteira da disputada região da Caxemira.

O que aconteceu

Este é o confronto mais violento em duas décadas de tensão entre potências nucleares vizinhas. Segundo os balanços mais recentes divulgados pelas duas partes, as hostilidades provocaram pelo menos 44 mortes de civis, 31 do lado paquistanês e 13 do lado indiano.

Drones indianos foram abatidos, diz Paquistão. Segundo o governo do país, 25 equipamentos de produção israelense e disparados pela Índia foram derrubados hoje, deixando um civil morto e quatro soldados feridos. O governo de Nova Délhi também informou que um soldado morreu ao ser atingido por disparos paquistaneses.