Eleição de Leão 14 indica que reformas de Francisco seguirão

A escolha pelo cardeal Robert Prevost como novo papa, que escolheu o nome Leão 14, indica que as reformas de Francisco seguirão, segundo o professor Virgílio Arraes, da UNB (Universidade de Brasília).

O que aconteceu

Novo chefe da Igreja Católica tem um perfil na linha de Francisco, segundo especialista. "Na visão laica, um progressista. A escolha do nome aponta para isso ao aludir a Leão 13", afirmou Arraes ao UOL.

Papa Leão 13 comandou a Igreja de 1878 a 1903. Segundo o professor, seu pontificado foi marcado pela preocupação com as questões sociais do século 19.