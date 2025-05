Parolin dispara como favorito nas apostas para novo papa após fumaça branca

O cardeal também atuou no governo do papa Bento 16. Ele foi vice-ministro das Relações Exteriores e em 2009 foi nomeado embaixador do Vaticano na Venezuela.

Parolin foi o principal arquiteto da reaproximação do Vaticano com a China e o Vietnã. Os conservadores o atacaram por causa de um acordo sobre a nomeação de bispos na China comunista. Ele defendeu o acordo dizendo que, embora não fosse perfeito, evitou um cisma e proporcionou alguma forma de comunicação com o governo de Pequim.

O italiano nunca se envolveu diretamente nas chamadas guerras culturais da Igreja sobre temas como aborto e direitos dos homossexuais. Porém, em uma ocasião ele condenou a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, rotulando como "uma derrota para a humanidade".

(Com informações de Reuters)