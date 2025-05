Influência e diplomacia: por que a escolha do papa importa para o mundo

O papa é a autoridade suprema da Igreja Católica, uma das maiores religiões do mundo, e também chefe de Estado do Vaticano. A escolha do pontífice tem repercussões religiosas, políticas, sociais e culturais e, por isso, é relevante saber quem assumirá o posto — mesmo aos não católicos.

Entenda

O papa exerce influência sobre um expressivo número de pessoas. O Catolicismo soma cerca de 1,4 bilhão de seguidores ao redor do mundo, que estão presentes em todos os continentes, conforme o Vaticano. "Ele é o pastor de todo esse povo, que o reconhece como figura de unidade. É alguém que escutamos, que influencia nossas decisões e nossos comportamentos enquanto Igreja'', explica o padre Dayvid da Silva, professor da Faculdade de Teologia da PUC-SP.

Leão 14 definirá o perfil e os próximos passos da Igreja Católica. Enquanto Bento 16 foi mais teológico e conservador, Francisco ampliou o diálogo com o mundo contemporâneo. O cardeal eleito indicará se a Igreja continuará nesse caminho ou voltará a uma postura mais tradicional. ''As posições que ele assume influenciam diretamente como a Igreja será percebida e como vai se comunicar com diferentes públicos'', avalia Juliano Marcel, filósofo e especialista em Teologia e Literatura Cristã.