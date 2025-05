Por que mulheres não podem votar no conclave ou liderar Igreja como papas?

Raffaella Petrini e papa Francisco Imagem: Reprodução/YouTube/EWTN Jubilee

Além dela, a freira Nathalie Becquart se tornou a primeira mulher com direito de voto em assembleia sinodal. Ela foi nomeada, em fevereiro de 2021, ao posto de subsecretária do Sínodo dos Bispos. Francesca di Giovanni assumiu em 2020 como subsecretária do Setor Multilateral da Seção para as Relações com os Estados e se tornou a primeira mulher a ocupar posição de gestão na diplomacia do Vaticano.

A irmã Alessandra Smerilli, que é doutora em economia, ocupa desde 2021 o cargo de secretária do Dicastério do Vaticano para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Ela é a segunda no comando da área responsável por auxílios e medidas sociais e, na época, foi pioneira na Cúria.

A jornalista brasileira Cristiane Murray foi nomeada pelo papa Francisco como vice-diretora da Sala de Imprensa da Santa Sé. Ela ocupa a posição desde 2019. Já a historiadora Barbara Jatta se tornou diretora dos Museus do Vaticano em 2016, enquanto a freira Simona Brambilla foi nomeada este ano prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica.