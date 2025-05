Em prantos, Leão 14 dá primeira benção e agradece Francisco: 'Obrigado'

O primeiro papa norte-americano falou em receber de braços abertos quem precisa de caridade. Com discurso com muitas referências a Francisco e citando o legado cristão, Leão pediu para que homens e mulheres fiéis se unam em torno do propósito missionário, abraçando quem precisa de ajuda.

Todos podemos caminhar juntos na direção daquela pátria a qual Deus nos preparou. À igreja de Roma, uma saudação especial. Necessitamos sermos juntos uma igreja missionária, que constrói pontes e diálogos, prontos para receber de braços abertos, todos que precisam de caridade, presença, diálogo e amor.

Leão 14, em bênção

Lembrou do período no Peru. O novo papa foi bispo na América do Sul e durante sua passagem em Chiclayo serviu para mais de um milhão de católicos, na diocese peruana.

Permitam-me algumas palavras em espanhol: uma saudação a diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé e deu muito para ser a igreja fiel de Jesus Cristo.

Leão 14, em bênção

Veja a íntegra da primeira bênção de Leão 14

Leão 14 fez a bênção "urbi et orbi" (à cidade e ao mundo) por volta das 14h45. O novo papa foi anunciado pelo cardeal protodiacono Dominique Mamberti por volta das 14h15. Milhares de fiéis acompanharam o anúncio em frente a basílica de São Pedro. Em latim, o cardeal anunciou o papa e o abençoou: