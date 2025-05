Fotos, maiôs, textos: as provas contra o suspeito do caso Madeleine

Um jornal britânico revelou detalhes inéditos sobre evidências encontradas pela polícia alemã no esconderijo do principal suspeito do sequestro da menina Madeleine McCann em 2007, o alemão Christian Brueckner. Entre as provas, está um disco rígido com fotos que fez a polícia concluir que a menina está morta.

O que aconteceu

A polícia encontrou um disco rígido, laptop, pen drives, roupas, brinquedos infantis, máscaras, fotos, produtos químicos e armas. Grande parte deste material estava em uma fábrica desativada em Neuwegersleben, na Alemanha, comprada pelo suspeito em 2008. As informações foram reveladas por uma investigação do jornal britânico The Sun.

O local virou alvo de investigações após um vizinho denunciar uma "cova", em 2016. Na primeira busca, os policiais encontraram, embaixo de um cachorro morto, seis pen drives e dois cartões de memória com imagens perturbadoras e iniciaram uma investigação em grande escala na fábrica.