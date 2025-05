Qual é a fortuna da Igreja? Papa Francisco cortou salários contra crise

Buraco no orçamento teria alcançado 83 milhões de euros (R$ 538,61 milhões), segundo a Reuters. Por isso, o papa teria adotado medidas que desagradaram a algumas lideranças nos últimos anos, justamente para conter gastos, de acordo com a revista americana Fortune.

Francisco teria cortado salários de cardeais três vezes desde 2021. Ele também acabou com os subsídios para acomodações de luxo para funcionários de alto escalão e estabeleceu, em setembro, um plano para atingir o "déficit zero" no futuro próximo.

As doações estão estáveis, com uma média de 45 milhões de euros na última década. Mas eles seriam insuficientes para lidar com os gastos do Vaticano, aponta Jamil Chade, colunista do UOL.

A pandemia da covid-19 também teria aumentado os gastos da Cúria. Isto porque o Vaticano perdeu receita turística, especialmente com o fechamento dos museus. Com os cortes profundos do governo Trump a projetos de instituições católicas pelo mundo, a Santa Sé veio ao socorro destas entidades.

Francisco também teve que lidar com um escândalo de corrupção na Igreja em 2020, quando o cardeal Angelo Becciu (então "número 3" do Vaticano) foi acusado de desvio de dinheiro. Em 2014, o Vaticano gastou mais de 200 milhões de euros (R$ 1,29 bilhão) em uma participação de um edifício de um antigo armazém da loja de departamento Harrods em Londres, que seria convertido em apartamentos de luxo. Em 2018, segundo uma investigação da BBC News, a Secretaria de Estado do Vaticano comprou o restante da propriedade por 150 milhões de euros (R$ 969 milhões). O negócio foi assinado por Becciu.

Parte do dinheiro usado era destinada a obras de caridade. Mas ele foi pago a um fundo britânico gerido pelo financista italiano Raffaele Mincione, que intermediou a compra. Quando a Secretaria procurou posteriormente a ajuda financeira do banco do Vaticano, as movimentações levantaram suspeitas que levaram a acusações contra Becciu, Mincione e outros oito envolvidos na compra.