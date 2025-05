Quem foi São Leão Magno, que inspirou o nome do novo papa

Em 452, enfrentou Átila, o líder dos hunos. Átila foi um importante conquistador do século 5, que constantemente atacava o Império Romano. De acordo com os registros históricos, na época, grande parte do norte já havia sido dominada por Átila. As cidades de Aquileia, Pádua e Milão tinham sido conquistadas e saqueadas. Átila avançava e se encontrava perto de Mântua, no rio Mincio. Leão Magno guiou uma delegação de Roma para se encontrar com Átila e conseguiu convencê-lo a parar com a guerra e invasões.

O líder dos hunos recuou, segundo o Vaticano. Mas três anos depois, em 455, Roma foi alvo de um novo ataque. O papa Leão 1º desarmado conseguiu deter o império de ser incendiado pelos vândalos da África, guiados pelo rei Genserico. "Graças à sua intervenção, a cidade foi saqueada, mas não incendiada. Permaneceram intactas as Basílicas de São Pedro, de São Paulo fora dos muros e de São João em Latrão, nas quais a população encontrou abrigo e se salvou", segundo o Vaticano.

Defesa da doutrina. A vida de Leão, porém, não se resumiu apenas no seu compromisso com a paz. O pontífice se dedicou também à defesa da doutrina. Foi ele que inspirou o concílio ecumênico de calcedônia, que reconheceu e afirmou a unidade de duas naturezas em Cristo: humana e divina.

Leão 1º deixou para a história quase 100 sermões e cerca de 150 cartas. Nos documentos, ele demonstra ser teólogo, zeloso com a comunhão entre as várias igrejas, sem jamais esquecer as necessidades dos fiéis. Ele colocou em prática todas as ações necessárias - lê-se em seus escritos - para manter constantemente a justiça e oferecer a clemência.

O 45º papa da história nasceu na Toscana, região central da Itália. Segundo alguns historiadores, ele foi também o primeiro papa a ser sepultado na Basílica de São Pedro, onde estão até os dias de hoje suas relíquias.

