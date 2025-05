Santo Agostinho: quem é a inspiração da comunidade do novo papa Leão 14

O pensamento é extremamente estudado, seja na faculdade de Teologia, mas também em Filosofia, Psicologia? Ele é estudado em diversos aspectos. É o tipo de autor que não está represado no universo teológico. Antes de ser teólogo ele foi filósofo, retórico. Ele tem grandes contribuições para a filosofia. Mas, claro, na teologia, ele é o grande doutor, tanto que tem o título de Doutor da Igreja

Dayvid da Silva

Se destacam duas obras de autoria do santo. São elas: "Confissões", livro autobiográfico redigido por volta do ano 400, e "A Cidade de Deus", publicada mais próxima da morte do religioso.

Os agostinianos

Santo Agostinho foi a inspiração para uma comunidade religiosa. Ela surgiu a partir do exemplo de vida e dos escritos de Santo Agostinho de Hipona, no século 4º, no norte da África. Após sua conversão, Agostinho fundou uma pequena comunidade monástica com amigos e discípulos, baseada na vida comum, na oração e no estudo.

Séculos depois, em 1244, o papa Inocêncio 4º unificou diversos grupos eremitas sob a Regra de Santo Agostinho. Nesse momento, surge a Ordem de Santo Agostinho, como ela é conhecida hoje. Esse momento marcou a institucionalização oficial da espiritualidade agostiniana na Igreja.

Os agostinianos unem espiritualidade profunda com compromisso intelectual e social. Da comunidade, saíram pessoas proeminentes, como Martinho Lutero, idealizador da Reforma Protestante, que dividiu a Igreja Católica a partir de 95 teses; e Gregor Mendel, conhecido como "o pai de genética".