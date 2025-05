Conclave: segundo dia começa com fumaça preta; papa não foi escolhido

A primeira rodada de votação do dia no conclave terminou sem consenso para decisão do sucessor do papa Francisco. Hoje, uma fumaça preta foi vista saindo pela chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, onde 12 mil pessoas acompanhavam o resultado.

O que aconteceu

Nesta manhã foram dois turnos de votação, mas fumaça escura mostra que nenhum cardeal recebeu dois terços dos votos, ou seja, 89. Outros dois horários podem ter emissão de fumaça ainda hoje: 12h30 (somente se for branca, sinalizando que um novo papa foi escolhido) e 14h (horários de Brasília).

Os 133 cardeais votantes se reuniram na Capela Sistina pela primeira vez ontem, quando apenas uma votação aconteceu. Os ritos até a emissão da fumaça duraram cerca de 3h20. Todos eles fizeram um juramento de sigilo e se reuniram a portas fechadas.