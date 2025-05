Transmissão do conclave ao vivo no Vaticano: veja fumaça da nova votação

Os cardeais voltam a se reunir hoje na Capela Sistina para escolher um novo papa. A transmissão ao vivo das imagens da chaminé de onde vai sair a fumaça e o resultado das votações pode ser acompanhada pelo UOL (veja vídeo acima).

O que aconteceu

Estão previstas até quatro votações para esta quinta-feira. Os 133 cardeais, reunidos em conclave desde ontem, não alcançaram consenso na primeira votação.

As votações serão distribuídas ao longo do dia, com até duas sessões pela manhã e outras duas à tarde. A fumaça será liberada pela chaminé nos seguintes horários: