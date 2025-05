Trump anuncia acordo comercial com o Reino Unido

Donald Trump disse em sua rede social Truth Social que anunciará um acordo comercial com o Reino Unido nesta manhã.

"O acordo é completo e abrangente, e consolidará o relacionamento entre os Estados Unidos e o Reino Unido por muitos anos."

É o primeiro anúncio do tipo desde que Trump revelou as chamadas "tarifas recíprocas", no dia 2 de abril, que incluíam uma taxa de 10% sobre as importações do Reino Unido, além do imposto de importação de 25% sobre automóveis.