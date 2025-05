Vaticano ao vivo hoje (8): veja transmissão agora da chaminé do conclave

As votações são distribuídas ao longo do dia, com até duas sessões pela manhã e outras duas à tarde. A fumaça será liberada novamente pela chaminé nos seguintes horários:

12h30 (de Brasília) -- somente se for branca, ou seja, se o novo papa tiver sido escolhido 14h (de Brasília)

A fumaça escura mostra que nenhum cardeal recebeu os votos necessários. Para se tornar papa, é preciso de dois terços dos votos, ou seja, 89.

A fumaça branca indicará a escolha do novo papa. Quando isso acontecer, sinos da Basílica de São Pedro, no Vaticano, também tocarão e o nome do vencedor será revelado nos momentos seguintes.

Se seguir a tendência, o conclave pode terminar hoje. Nas duas últimas eleições, para escolha de Bento 16 e de Francisco, foram dois dias de votação.