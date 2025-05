Novo papa: entenda por que Leão 14 se vestiu diferente de Francisco

Leão 14 tem compromisso com os pobres e migrantes, mas opiniões pouco receptivas a LGBTs. As informações são do jornal norte-americano The New York Times, que lembrou entrevistas e ouviu também o Reverendo Michele Falcone, 46, um padre da Ordem de Santo Agostinho, anteriormente liderada pelo Cardeal Prevost.

Conclave acabou hoje

Publico comemora a escolha do novo papa em frente à Basílica Imagem: Eloisa Lopez/Reuters

Novo papa foi eleito após quatro escrutínios. Ele conseguiu mais de dois terços dos votos do conclave, que contava com participação de 133 cardeais.

Fumaça branca indicou escolha às 13h07 (horário de Brasília). No começo da manhã, uma fumaça preta tinha sinalizado aos espectadores na praça de São Pedro que o novo pontífice não tinha sido escolhido. A escolha aconteceu na segunda rodada de votação do dia.