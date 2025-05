Vídeo mostra papa Leão 14 sendo aplaudido por cardeais na Capela Sistina

No último ato antes de ser apresentado aos fiéis, Leão 14 teve alguns minutos sozinho para refletir e se preparar na chamada "sala das lágrimas". Ela fica localizada à esquerda do altar maior do local, sob a obra "Juízo Final" de Michelangelo.

Além de primeiro papa norte-americano, ele também tem nacionalidade peruana. Prevost passou um terço de sua vida nos EUA e chegou ao Peru como um jovem missionário agostiniano e, do país andino, partiu como bispo para o Vaticano.

Primeiro papa agostiniano, ele começou na igreja em 1978 e fez votos solenes em 1981. A comunidade agostiniana é um dos ramos mais antigos da Igreja Católica. Inspirada na vida e nos escritos de Santo Agostinho, ela une espiritualidade profunda com compromisso intelectual e social.

"Obrigado, papa Francisco", disse ele, agradecendo a seus colegas cardeais por elegê-lo. Leão 14 dirigiu-se aos mais de 1,4 bilhão de católicos: "A paz esteja com todos vocês" foram suas primeiras palavras, em italiano com sotaque americano.

Quem é Leão 14