De Chicago a Chiclayo: Peru festeja eleição de Leão como a de seu 1º papa

A eleição de Robert Prevost como papa gerou comoção em todo o Peru, com declarações da presidente do país, comemoração nas ruas e muitos memes. Nascido norte-americano, Leão 14 morou 20 anos no país e tem cidadania peruana desde 2015.

O que aconteceu

Houve buzinaço e gritos de "Peru" e "O papa é chiclayano". Fiéis se reuniram em frente à Catedral de Chiclayo, onde Prevost atuou como bispo, para comemorar. Edinson Farfán, seu sucessor no cargo, contou que os pratos peruanos favoritos do novo papa são o arroz com cabrito e o arroz com pato. "Ele é muito peruano", disse. Prevost, que viveu mais de 20 anos no país, citou a cidade em seu primeiro discurso como papa.