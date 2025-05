Irmãos de Leão 14 revelam surpresa com nomeação: 'Muito longe do imaginado'

Os dois irmãos de Leão 14, Louis e John Prevost, disseram ter assistido em êxtase ao momento em que o nome de Robert foi anunciado como líder da Igreja Católica ontem, na Basílica de São Pedro.

O que aconteceu

John ligou para uma sobrinha enquanto o nome do irmão era revelado pela televisão. "Ela começou a gritar porque era o tio dela e eu estava num momento de descrença de que isso podia ser possível, porque estava muito longe do que pensávamos que aconteceria", disse em uma entrevista à Associated Press em sua casa, em Illinois, nos EUA.

Desde pequeno, John falou saber que seu irmão caçula seria padre e a família acreditava em ''grandes feitos'' dele na Igreja Católica. Quando criança, ele brincava de celebrar missa e fazia a tábua de passar roupa como altar, relatou o familiar. ''Ele sabia [da sua vocação]. Acho que nunca questionou isso. Acho que nunca pensou em outra coisa'', falou à ABC News.