Papa Leão 14 realizará missa de posse em 18 de maio

O Vaticano anunciou hoje que a missa de posse do novo papa, Leão 14, será celebrada em 18 de maio - 10 dias após a escolha e revelação do nome.

O que aconteceu

A chamada missa de entronização acontecerá na Basílica de São Pedro. A celebração marca de forma oficial o início do pontificado do papa Leão 14, eleito ontem durante o quarto escrutínio do conclave.

Líderes políticos e religiosos de todo o mundo são esperados na cerimônia. A missa acontece no local onde, segundo a tradição cristã, o apóstolo Pedro, o fundador da Igreja Católica, foi martirizado em uma cruz de cabeça para baixo.