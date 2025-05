Parecem pintura: as fotos mais incríveis da escolha do novo papa

Membros do clero comparecem à missa de corpo presente do Papa Francisco, no Vaticano, em 26 de abril de 2025 Imagem: Dylan Martinez/REUTERS

Cardeais ficam proibidos de ter contato com o mundo externo. Cardeais do mundo todo se reunirão em uma assembleia secreta na capela Sistina, no Vaticano, sob regras rígidas que começaram a ser desenvolvidas no século 13. O seleto grupo de eleitores fará um juramento em que promete manter segredo sobre a votação e ficará proibido de ter contato com o mundo externo.

É difícil prever a duração da eleição. O caráter reservado da reunião dificulta uma previsão sobre a duração do pleito, mas a escolha de Jorge Bergoglio para o papado, em 2013, aconteceu pouco mais de 24 horas do início dos rituais. No conclave mais longo da história recente, em 1922, a decisão final demorou 5 dias.

Membros do clero caminham antes da missa de corpo presente do Papa Francisco na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 26 de abril de 2025 Imagem: Dylan Martinez/REUTERS

Um padre caminha na Praça de São Pedro, antes da missa de corpo presente do Papa Francisco, no Vaticano, em 26 de abril de 2025 Imagem: Remo Casilli/REUTERS